Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2024 12:29
İkamet adresi ve yol harcırahı

Merhaba

Eşim evlenmeden önce Ankara?da çalışıyordu ve evlenince eş durumu ile yanıma geldi. Eskişehir?e ikametini aldırmayı unutmuşuz. Halen Ankara?da gözüküyor. Sonrasında bu sene ikimizin de Ankara?ya tayini çıktı . Ben kendim aldım. Ama eşimin ikameti zaten Ankara?da kaldığı için şuan alamıyoruz. İş yerinden kira sözleşmesi İstemişler ama kira da benim üstümeydi faturalar da benim üstündeydi. Bununla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz? Benzer durum yaşayan varmı acaba?

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