Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2024 12:40
Sözleşmeli İKM'nin tayini

Sozlesmeli ikm tayin hakki ne zaman olur kurumdakiler 2 yıl sonra yazabilirsin dediler fakat bununla ilgili kaynak bulamadım.Ayrica yedek subay olarak yaptığım hizmeti hizmet sürümden saydırıp 1 yıl erken tayin olabilir isteyebilir miyim ?

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