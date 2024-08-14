Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 13:14
Sözleşmeli öğretmen eş durumu tayini

merhabalar. eşim ve ben sözleşmeli öğretmen eş durumu tayinine başvurduk fakat okulun onaylaması gerekiyormuş. ikimizin okulunda da henüz onay ekranına düşmemiş. sistemsel bir sıkıntı mı var yoksa bizde mi böyle onaylatabilen var mı yardımcı olursanız sevinirim


trexq
Aday Memur
14 Ağustos 2024 13:23

müdür yardımcısına bilgi verebilirsin hızlandırmak için


Memur3424
Aday Memur
14 Ağustos 2024 13:25
müdür yardımcısı ve müdürün haberi var. Fakat bir türlü düşmedi diyorlar. ilçeyi ili aradılar fakat dueum aynı. bizim başvurumuz kaydedildi. umarım sonu bize dokunmaz.
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