Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


14 Ağustos 2024 14:20
Spor / fitness yapmak bir yaşam tarzıdır

Spor yapmak ağırlık çalışmak bazı insanların düşündüğü gibi yorucu ve enerji alan bir eylem değildir aksine insanın bedenen ve zihin olarak yorgunluğunu alan kan akışını hızlandırıp organlarının daha iyi çalışmasını sağlayan vb. bir çok faydası olan bir eylemdir..


dgnkrm
Aday Memur
14 Ağustos 2024 15:17
kesinlikle hocam ben de spor yapmayı planlıyorum ama bir türlü başlayamayan ekipten birisiyim

FİTTT.MANNN
14 Ağustos 2024 16:09

Bence ilk adımı atmalısın dgnkrm sonrası emin ol kendiliğindne gelecektir.

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