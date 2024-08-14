Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


14 Ağustos 2024 14:26
Her kadın güce aşıktır

Bu illa fiziksel güç anlamına gelmiyor, bazen para gücüne bazen fiziksel güce bazen manevi güce çoğu zamanda maddi güce aşık'tırlar...

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