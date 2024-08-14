Eş durumu münhal okullar

Fazla şeffaflık neden iyi değilmiş arkadaş? Açıklasınlar bütün illerde nerede ne kadar norm fazlası nerede eksik var? herkes bilsin ne zararı var. İl memler neye göre okullara mazeret veya isteğe bağlı atamalarda başvuru açıyor açmadıklarına neden açmıyor, kaçında görevlendirme var kaçında ücretli öğretmen var açıklasınlar. açıklasınlar da bilelim arkada ne işler dönüyor

Fazla şeffaflık neden iyi değilmiş arkadaş? Açıklasınlar bütün illerde nerede ne kadar norm fazlası nerede eksik var? herkes bilsin ne zararı var. İl memler neye göre okullara mazeret veya isteğe bağlı atamalarda başvuru açıyor açmadıklarına neden açmıyor, kaçında görevlendirme var kaçında ücretli öğretmen var açıklasınlar. açıklasınlar da bilelim arkada ne işler dönüyor