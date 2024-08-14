Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 14:40
Eş durumu münhal okullar
Eş durumunda münhal kadrolar neden şeffaf bir şekilde açıklanmıyor. İlla başvurmamız mı gerekiyor. Veya açıkladılar bizi göremiyoruz bilen varmı?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Ağustos 2024 14:46

Basvurmayacaksan neden bakıyorsun:) fazla şeffaflık iyi değildir:)


kahya05
Memur
14 Ağustos 2024 14:49
Fazla şeffaflık neden iyi değilmiş arkadaş? Açıklasınlar bütün illerde nerede ne kadar norm fazlası nerede eksik var? herkes bilsin ne zararı var. İl memler neye göre okullara mazeret veya isteğe bağlı atamalarda başvuru açıyor açmadıklarına neden açmıyor, kaçında görevlendirme var kaçında ücretli öğretmen var açıklasınlar. açıklasınlar da bilelim arkada ne işler dönüyor
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Basvurmayacaksan neden bakıyorsun:) fazla şeffaflık iyi değildir:)


F.b.a.l
Aday Memur
14 Ağustos 2024 14:54
2. il içinde münhal listede olmayan bir okuluda yazmıştım. Sonuçlar açıklandı benim yazdığım boş gözükmeyen okulun öğretmeni başka bir okula atanmış ama benim atamam ne hikmetse olmadı. Soruyoruz ne hikmetse giden norm fazlasıydı bakıyorum şube sayısına öyle bişey yok yine soruyorum okul yıkılıp yapılacak gittiğimiz okul küçük yeni kayıtta az şube alınacak diyorlar. Mesela en basitinden bu okul açıldımı özür grubunda şeffaflık önemli ama sonuç..

Fatih TURAB
Aday Memur
14 Ağustos 2024 15:17
Bilader, belki kişiye özgü açarlar. onun için şeffaf bir şekilde liste açıklanmalı. Taybet hoca haklı.
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Basvurmayacaksan neden bakıyorsun:) fazla şeffaflık iyi değildir:)

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