Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Ağustos 2024 15:12
Belediyede Teknik Hizmetler Sınıfı Programcı Kadrosu "Arazi Taminatı"

Merhabalar,

Belediyede Teknik hizmetler sınıfında "Programcı" kadrosunda iken görevlendirme ile Basın Yayın işleri yapmaktayım. Arazide "Drone çekimi, fotograf video cekim işleri vs." bu kapsamda Arazi taminatı alınabilir mi. Teşekkür ederim.

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