Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 15:29
Eş durumu başvurusunda " basvuru yapmanız mümkün değildir" uyarısı

Eş durumu başvurusunda bulundum, kaydet butonuna bastıktan sonra " başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız " Uyarısı alıyorum bu durumda olan arkadaşlarım var mı

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