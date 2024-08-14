Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


14 Ağustos 2024 16:20
Rapor Bildirisi

Arkadaşlar pazartesi iş çıkışı rahatsızlandım. Tüm geceyi acilde geçirdim. Gece 2 gibi taburcu ettiler (gün atladı salı oldu). Ben de birimimdekilere raporlu olduğumu söylediğimde onlar da müdüre bildirmiş raporumu. Her neyse ben yine de çarşamba günü öğleden önce mail yolu ile müdüre raporu tekrar ilettim. Kendisi de "Vaktinde bilgi ver." şeklinde bir geri dönüş sağladı. Bir sıkıntı olur mu? Zaten ben vaktinde bildirmiş sayılmıyor muyum?

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