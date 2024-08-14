Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 16:24
Zorunlu POLSAN zorbalığı
Bu ay 3.000 kesmişler. Adamlar resmen haraç alıyor bizden. Ben istemiyorum kardeşim POLSAN üyesi olmayı. Kendi yatırımımı kendim yaparım. Bu saçmalığa son verilmeli.

Elkatu
Aday Memur
14 Ağustos 2024 16:49

Bi bitmediniz be kardeşim. Ağustos ve şubat aylarında önceki aylarında farkını alırlar..


Elkatu
Aday Memur
14 Ağustos 2024 16:52

Herkes yatırım uzmanı olmuş maşallah. Devlet e ödediğin zorunlu emeklilik primini eleştiriyo musun hayır bunu da onun gibi düşün. Maaşından 3000 lira dışında kalan para ile yatırım uzmalığına devam edebilirsin


EGMpersoneli
Aday Memur
14 Ağustos 2024 17:04
o kadarını bilmiyoruz kardeşim. Benim sitemim sisteme.
Elkatu, 24 dk. önce

Bi bitmediniz be kardeşim. Ağustos ve şubat aylarında önceki aylarında farkını alırlar..


EGMpersoneli
Aday Memur
14 Ağustos 2024 17:05
Hayırdır ? polsan yönetim kurulu üyesi falan mısın ? seni niye gerdi bu kadar paramı nerde ve nasıl kullanacağım
Elkatu, 21 dk. önce

Herkes yatırım uzmanı olmuş maşallah. Devlet e ödediğin zorunlu emeklilik primini eleştiriyo musun hayır bunu da onun gibi düşün. Maaşından 3000 lira dışında kalan para ile yatırım uzmalığına devam edebilirsin

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