Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2024 17:25
cevap verilmeyen soruşturma
9 ay önce hakkımda iki konudan soruşturma açıldı savunmam yazılı alındı fakat hala cevap verilmedi zamanaşımına uğramışmıdır yoksa hala ceza verebilirlermi

muallimmm4638
Aday Memur
14 Ağustos 2024 17:30
istedikleri ceza önemli zaman aşımları detayı var. 2 sene geçmeden olmaz ama istenilen ceza için uygunngörülen soruşturma süreleri var

Zlltrhn
Memur
14 Ağustos 2024 17:31
yani en düşük uyarma cezasını vermeleri için zamanaşımı süresi nedir
muallimmm4638, 2 saat önce
istedikleri ceza önemli zaman aşımları detayı var. 2 sene geçmeden olmaz ama istenilen ceza için uygunngörülen soruşturma süreleri var

muallimmm4638
Aday Memur
14 Ağustos 2024 17:34
bir ay. aylıktan kesme kademe için 3 ihraç için 6 ay içinde soruşturma başlatmak zorundalar. ceza verilmesi için de nihayi 2 sene. yazılı savunma vermişsin ords ceza yazıyordur
Zlltrhn, 2 saat önce
yani en düşük uyarma cezasını vermeleri için zamanaşımı süresi nedir
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