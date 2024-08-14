Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 17:26
Askerlik hizmet puanı

İyi günler, askerliğini uzun dönem asker öğretmen olarak yapan birine puan gelir mi?


Türkçü07
Şef
14 Ağustos 2024 20:35
+1

laruz
Şef
14 Ağustos 2024 22:46

Askerlik görevini asker öğretmen olmayanlar da hizmet puanı mebbis e işleniyor. Bu da askerlik görevi yaptığı ilçenin merkezi dikkate alınarak veriliyor.


laruz
Şef
14 Ağustos 2024 22:49

Örneğin, Yüksekova'nın en mahrumiyet bir köyünde bile yapsanız. O köy değil de Yüksekova ilçe merkezindeki okulun puanı baz alınıyor.Atama yönetmeliğine göre öyle...

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl Emri Yok, Ücretsiz İzin de Yok. Eee Ölek mi Biz?Yabancı uyruklu ile evlilikKolejde Ücretli ÖğretmenlikOkul idarecileri normunda düzenleme yapılmalıdır.Proje okuluna görevlendirmede müdür izni?Eş durumuİl emriyle alakalıİl emri hakkındaSizce puanlar düşer mi?Sınıf öğretmenliğinden yetenek alanlarına geçenler.

Sözlük

resesyon 1 homojenize etmek 2 Hızlı tren yolculuğu 2 yazıp yazıp silenler 3 tasma 1 Şahlanmak 2 ölü deniz transform fayı 1 yardak 1 paradigma 1 motor arıza lambasının yanması 3

Son Haberler

Güvenlik soruşturmasının yapılmadığı sonradan tespit edilenlerin görevine son verilebilir mi?15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBudva Turu Memurlara Özel 50 Euro İndirimle!Tarım İl Müdürlüğü 'devlet dairesinde kimse yok' iddialarını yalanladıTürkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?