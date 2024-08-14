Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 18:25
ikinci mazaret tayinleri

İkinci il içi ,ikinci il dışı oluyorsa o zaman ikinci mazaret tayini de olmalı. Mazaretten tayin istediğim ile bakıyorum il dışından bir sürü öğretmen gelmiş. İl içinden bir sürü öğretmen yer değiştirmiş. Ama mazarete gelince meb kontenjan yok diyor. İl emri de yok deniyor peki hayati bir sağlık durumu olan insan ne yapacak.? Bu durumda "geberin bana ne" diyor herhalde meb anladığım kadarıyla.

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