KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2024 18:25
KPSS uzmanı tahmini paylaşmış
2022'ye +3 puan ekliyor ancak bana çok doğru gelmedi

EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
14 Ağustos 2024 19:18

Banada pek inandırıcı gelmedi ama 2022 den daha iyi puanlar geleceğini düşünüyorum kaç netin var hocam


fenerbahce.1262
Aday Memur
14 Ağustos 2024 19:32
buna göre 83.5 nete 89.70 puan geliyor benim
Toplam 2 mesaj

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