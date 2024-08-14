Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 18:45
İstanbul

Naptınız bu sene tayin olarak istanbula giden arkadaşlat keyfiler yerindemi:) şu an doğuda bi ilin ilçesindeyim 12 uzun yıllar istanbuldan sonra burası nasıl tarif edeym cennet ilk defa bu ay eksiye düşmedim yıllar sonra

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