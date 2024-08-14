Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2024 19:30
sendika ucreti
bizim kalemde sendika ücretlerinin her ay yatırılacağı hakkında söylenti var doğrumu acaba?

Başkkatip1907
Aday Memur
14 Ağustos 2024 19:36

Evet, her ay 600 TL civarı maaşa yansıyacak.


erkan1415
Aday Memur
14 Ağustos 2024 19:37
tamm tesekkur ederim
Başkkatip1907, 18 dk. önce

Evet, her ay 600 TL civarı maaşa yansıyacak.

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