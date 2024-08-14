Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Ağustos 2024 19:58
Proje okuluna görevlendirmede müdür izni?

Arkadaşlar proje okuluna görevlendirme istiyor müdür kimseye izin vermeyeceğim gidemezsiniz diyor. Müdürün böyle bir hakkı var mı? Bulunduğum okul proje okulu değil bu arada.


geceyolcusu2002
Memur
14 Ağustos 2024 20:59

Geçici görevlendirme mi


alyattes
Şef
14 Ağustos 2024 21:13

Hocam işte normal görevlendirme 1 yıl boyunca. Sonrada oranın kadrosuna geçmeye çalışacağım.

geceyolcusu2002, 1 saat önce

Geçici görevlendirme mi


ebuducane
Daire Başkanı
14 Ağustos 2024 21:52
Müdür istediği kadar uğraşsın. Proje okulları özel yönetmelik ile yönetilen okullardır. Sizin dilekçeniz proje okulundan ile giderse her türlü görevlendirmeniz onaylanır.

alyattes
Şef
14 Ağustos 2024 22:15

Cevabınız için çok teşekkürler &#128522;

ebuducane, 30 dk. önce
Müdür istediği kadar uğraşsın. Proje okulları özel yönetmelik ile yönetilen okullardır. Sizin dilekçeniz proje okulundan ile giderse her türlü görevlendirmeniz onaylanır.
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