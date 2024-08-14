13 saat nöbet mobing kapsamına girer mi?

nokta nöbeti en fazla 12 saat yazılabilir. çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat yazılabilir. burda size karşı art niyetli bir tutum sergileniyor. sırayı takip ederek şikayetini belirt şayet ilçe müdürü de dediğin gibi yaparsa il müdürüne görüşe çık. O da mı derdine çare olmadı o zaman mahkeme yoluna git.

nokta nöbeti en fazla 12 saat yazılabilir. çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat yazılabilir. burda size karşı art niyetli bir tutum sergileniyor. sırayı takip ederek şikayetini belirt şayet ilçe müdürü de dediğin gibi yaparsa il müdürüne görüşe çık. O da mı derdine çare olmadı o zaman mahkeme yoluna git.