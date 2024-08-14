Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 20:11
13 saat nöbet mobing kapsamına girer mi?

Abilerim, değerli meslektaşlarım; meslekte 6 yılımı tamamlamış bulunmaktayım. Yaklaşık 1 ay önce bir şark ilçesinde çalışmaya başladım. Batıda 6 yıl boyunca mukayitlik yaptım ve buraya geldiğimde de benden mukayit olmam istendi. Bende batıda mukayitlikten yorulduğum için usulünce yapmak istemediğimi karakol amirine söyledim. Tamam dedi ve olumsuz birşey demedi. Ancak sorun şu 12/36 çalışıyoruz, gündüz hastane noktasına tek başıma gündüz bitene kadar yazılıyorum, gecede ise tek başıma 13 saat kulübelere nokta nöbetine yazılıyorum. Bir memura grubunda kendisinden sicilsiz memurlar var iken her nöbetinde nöbet kulübesinde 13 saat boyunca kesintisiz nöbet yazılabilir mi? Bu yapılan ben mukayitliği kabul etmediğim için olabilir mi? Yani burda bir mobing söz konusu mu? Grup komiseri tayinci olduğu için hiç birşey umurunda değil. Karakol amiri ile bu konuyu tartışmaya dönmemesi için görüşmek istemiyorum. İlçe müdürü ise personelle görüşmüyor ve odasına kabul etmiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim?


specialone1907
Aday Memur
14 Ağustos 2024 20:27
nokta nöbeti en fazla 12 saat yazılabilir. çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat yazılabilir. burda size karşı art niyetli bir tutum sergileniyor. sırayı takip ederek şikayetini belirt şayet ilçe müdürü de dediğin gibi yaparsa il müdürüne görüşe çık. O da mı derdine çare olmadı o zaman mahkeme yoluna git.

adımızmıkaldı
Aday Memur
14 Ağustos 2024 21:49
"Nokta nöbeti en fazla 12 saat, çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat olduğuna dair" yazılı bir kural var mı? Ben araştırdım bulamadım çünkü. Burada nokta ve çevre koruma farketmiyor hepsi tek düzene bağlanmış 13 saatlik gece nöbetinde tek kişi. Nokta ve çevre korumalar gece bekçilerinde içlerinde tek polis varım.
specialone1907, 2 saat önce
nokta nöbeti en fazla 12 saat yazılabilir. çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat yazılabilir. burda size karşı art niyetli bir tutum sergileniyor. sırayı takip ederek şikayetini belirt şayet ilçe müdürü de dediğin gibi yaparsa il müdürüne görüşe çık. O da mı derdine çare olmadı o zaman mahkeme yoluna git.

koruma1903
Şef
14 Ağustos 2024 21:53
keşke olsa ama yok polis şu saatten fazla nöbet tutamaz diye bir kanun yönetmelik vs. bulunmuyor. Fakat mahkemeye intikal ederse konu seni haklı çıkarır insan bünyesine aykırı.
adımızmıkaldı, 33 dk. önce
"Nokta nöbeti en fazla 12 saat, çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat olduğuna dair" yazılı bir kural var mı? Ben araştırdım bulamadım çünkü. Burada nokta ve çevre koruma farketmiyor hepsi tek düzene bağlanmış 13 saatlik gece nöbetinde tek kişi. Nokta ve çevre korumalar gece bekçilerinde içlerinde tek polis varım.

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
14 Ağustos 2024 22:16
bu adamın sözünü dinle kendini dış ilçede aynı saat nöbeti tutarken bul.yav biz hakkaride zor günlerde bile terörün oyduğu yerde 12 saat tutuyorduk .yok 2 saat mola yok 6 saatten fazla yazamazlar hangi yönetmelikte yazıyor bu saçma sapan yok birilerine şikayet diyor.:)))
specialone1907, 2 saat önce
nokta nöbeti en fazla 12 saat yazılabilir. çevre koruma 2 saat aralıklarla 6 saat yazılabilir. burda size karşı art niyetli bir tutum sergileniyor. sırayı takip ederek şikayetini belirt şayet ilçe müdürü de dediğin gibi yaparsa il müdürüne görüşe çık. O da mı derdine çare olmadı o zaman mahkeme yoluna git.

Gazipasa071983
Memur
14 Ağustos 2024 22:19
Hassas şube yönetmeliğinde bir noktaya tek başına nöbet yazılamaz veya Bir gecede 6 saat silahlı nöbet yazılabilir diye bir ibare yok. Herşey muallakta bırakılmış.
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