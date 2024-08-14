Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2024 20:11
Bölüm değişikliği

Sağlık bakanlığı yaşlı bakımda kadroluyken istifa etmeden tekrar kpss girip ftr den atanma imkanı var mı ?

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