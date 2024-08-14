KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2024 20:43
Mühendislik mezunuyum 2023 KPSS puanımla ne yapabilirim?

Doğru forum kategorisine mi açtım bilmiyorum. 2023 yılında subaylık için girip 89 küsür puan almıştım. Yaşım 33 bu puan bu sene işime yarar mı? Mühendislik istemiyorum normal memurluk vs de olur


furkan yedek
Şef
14 Ağustos 2024 20:50
subaylık için o kadar yaşı kabul etmezler bence

hedef2022kpss
Şef
14 Ağustos 2024 21:02
Subaylığı kaçırdın yaştan. Uzman yardımcılığı kovalayabilirsin sadece onda da yds lazım en az 70. Memurluk zaten olmuyor o puana çift yıllarda girmen lazım.
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