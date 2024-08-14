KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


14 Ağustos 2024 21:38
30. Dönem POMEM Mezuniyet Tarihi

Her seferinde farklı bir tarih söyleniyor veya değişiyor ne zaman olacak bu 30. Dönem Mezuniyeti bilen yazabilir mi ?

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