Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ağustos 2024 21:57
Eüaş işe başlama ?

Eüaş kpss24/1 itibariyle 75 civarı personel aldı. 12 ağustos ise evrakların son teslim tarihiydi. bu 75 personelin güvenlik soruşturması olacak. benim güvenlik soruşturmam bitse diğer kişileri de beklemek zorumda mıyım yoksa beni direkt başlatırlar mı? ortalama ne kadar sürede işe başlarım?

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