KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2024 22:19
Sırf sussunlar diye hata olmayan berna sorusunu iptal edecekler

sözel mantık çalışanlar bilir ki soruda önce verilen bilgilere göre tablo kurulur. Tablo kurulduktan sonra sorulara geçilir. Tabloyu kurduktan sonra zaten cevap çıkıyor şak diye. Orada berna değil icardi yazsa da hiçbir etkisi yok. Sırf çoğunluk sözel mantık sorusunu zaten normalde de yapamadığı için bari yapanın da neti gitsin diye bencilce hislerle iptalini istediği için o soruyu sussunlar diye iptal edecekler.


Nuraynen
Aday Memur
14 Ağustos 2024 22:25

O soruyu iptal ederlerse hiçbir işi beceremeyen dandieik insanlar oldukları kesin net ortaya çıkar. En basitinden sorunun alanı sözel mantık. MANTIK dedik diyebilirler. Şu kadarını yapamıyorlarsa pes derim. Gerçekten çok saçma olur.


schopenhauerizm
Aday Memur
14 Ağustos 2024 22:26

maalsef çoğunluk sözel mantığın s'ini bile zaten normalde yapamadığı için orada bernayı görür görmez atladılar iptal olsun hata var diye. amaçları yapanın da hakkını gasp etmek. berna yazmasa yapacaktın sanki.

Nuraynen, 2 saat önce

O soruyu iptal ederlerse hiçbir işi beceremeyen dandieik insanlar oldukları kesin net ortaya çıkar. En basitinden sorunun alanı sözel mantık. MANTIK dedik diyebilirler. Şu kadarını yapamıyorlarsa pes derim. Gerçekten çok saçma olur.


doganbey06
Aday Memur
14 Ağustos 2024 22:32

4 soru iptal etmezler. Hatta o konuda hiçbir şey açıklama bile yapacaklarını sanmıyorum.

Ayrıca hiç umurlarında değiliz adamlarım muhtemelen kendi aralarında gülüyorlardır :D

Sınavı da unutup 1 hafta önce aceleyle hazırlamış olabilir.

Torpilsiz 3-5 bin kişi alacaklar milyonlarca kadroya ona bile özen göstermiyorlar.

schopenhauerizm, 2 saat önce

maalsef çoğunluk sözel mantığın s'ini bile zaten normalde yapamadığı için orada bernayı görür görmez atladılar iptal olsun hata var diye. amaçları yapanın da hakkını gasp etmek. berna yazmasa yapacaktın sanki.


turkmencix
Aday Memur
14 Ağustos 2024 23:10

cevabi etkilemiyor üstelik o şık doğru bile yazılsa yapamayacak olanlar haftalardır ağlıyor işte. tabloyu oluştur cevap kabak gibi ortada. hatta sözel mantığı ben bu kadar kolay bile beklemiyordum. örneğin çözdüğüm denemelerde raflar oluyordu 1 2 3 4 ve sol sağ çok fazla değişkenli yani. sınava çalışmayan 5 IQ lar, sorularda açık bulalım saldıralım mantığında hareket ediyor. ben niye bu soruyu yapamayan ile aynı degerlendiriliyorum. şık hatalı yazılmış olabilir doğru düzgün çalışan adamın onu anlaması 5 10 saniye zaten. savunmaları da şu ben takıldım 5 dakika kaybettim. sen bir soruya 5 dakika ayırıyorsan demekki sınav bilgin tecrüben yoktur ya da sınavda başka çözecek soru bulamadığın için buna 5 dakika vermişsindır. tüm sorular aynı puanı getiriyor. çözemiyorsan diğerine geç bitir. sonra baştan yapamadıklarına birdaha göz gezdir. sınav herkes için zordu kimse beklediğini yapamadı hepimiz Türkçe de zaman kaybettik ama biraz akıllı olun kardeşim ya. örneğin ben genel kültürü yapıp sonra Türkçe matematige geçtim. sen orada takıldıysan benim sorunum mu ? sınavın amacı zaten adam elemek değil mi. o iptal bu iptal eee oldu canım. niye çalıştık biz ?


schopenhauerizm
Aday Memur
14 Ağustos 2024 23:18

adamlar resmen yapın diye son yılların en kolay sözel mantık sorusunu sormsular onda bile yapamayıp cevabı gram etkilemeyen bernayı bahane ediyorlar. bu iptalci tayfa kadar bencil bir güruh yok. benim 1 netimi gasp ettiler resmen. itirazların yoğunlatığı soru oldugu icin iptal edecekler maalesef.

turkmencix, 1 saat önce

cevabi etkilemiyor üstelik o şık doğru bile yazılsa yapamayacak olanlar haftalardır ağlıyor işte. tabloyu oluştur cevap kabak gibi ortada. hatta sözel mantığı ben bu kadar kolay bile beklemiyordum. örneğin çözdüğüm denemelerde raflar oluyordu 1 2 3 4 ve sol sağ çok fazla değişkenli yani. sınava çalışmayan 5 IQ lar, sorularda açık bulalım saldıralım mantığında hareket ediyor. ben niye bu soruyu yapamayan ile aynı degerlendiriliyorum. şık hatalı yazılmış olabilir doğru düzgün çalışan adamın onu anlaması 5 10 saniye zaten. savunmaları da şu ben takıldım 5 dakika kaybettim. sen bir soruya 5 dakika ayırıyorsan demekki sınav bilgin tecrüben yoktur ya da sınavda başka çözecek soru bulamadığın için buna 5 dakika vermişsindır. tüm sorular aynı puanı getiriyor. çözemiyorsan diğerine geç bitir. sonra baştan yapamadıklarına birdaha göz gezdir. sınav herkes için zordu kimse beklediğini yapamadı hepimiz Türkçe de zaman kaybettik ama biraz akıllı olun kardeşim ya. örneğin ben genel kültürü yapıp sonra Türkçe matematige geçtim. sen orada takıldıysan benim sorunum mu ? sınavın amacı zaten adam elemek değil mi. o iptal bu iptal eee oldu canım. niye çalıştık biz ?


Bingöliktisat
Şef
14 Ağustos 2024 23:24
sözel mantık sorusunu doğru yaptım . hatta ismin yanlış olduğunu bile fark etmedim . ama soruları kontrol bile etmemişler . allah bilir başka ne hatalar var . millet bu duruma itiraz ediyor

kreatin
Memur
14 Ağustos 2024 23:26
soru hazırlama yönetmeliğinde: a) Sorunun soru hazırlama kurallarına uygun yazılıp yazılmadığı, b) Sorunun bilimsel açıdan tartışmaya gerek olmayacak netlikte olup olmadığı, c) Soru kökünün veya çeldiricilerin yanlış bilgilendirmeye veya anlamaya yol açıp açmadığı, ç) Soruda kullanılan terim, sembol ve kelimelerin literatüre uygun olup olmadığı, d) Kökte ve seçeneklerde kullanılan kelimelerin, ifade biçimlerinin, noktalama işaretlerinin, tabloların, grafiklerin veya şekillerin soruda verilmek istenenden farklı bir algılamaya yol açıp açmadığı, e) Soru ile ölçülmek istenen kazanım varsa bu kazanıma uygunluğu, f) Sorunun herhangi bir grubu, meslek grubunu ve kamuoyunu rencide etmeyecek nitelikte olup olmadığı, g) Sınavın konusu, türü ve özelliğine göre Başkanlıkça başka kriterler belirlenmişse bu kriterlere uygunluğu gibi esaslar göz önünde bulundurulur.

doganbey06
Aday Memur
14 Ağustos 2024 23:40

Soru kolaydı da temel tablo yapmayı kavramış insan için diğer sınavların soruları da kolaydı.

sınavdan 2 gün önce 2016-2022 sorularını arka arkaya çözdüm tablo yaparak bir uçaklı bir soru varmış onu görmedim.

Çok bir seviye farkı göremedim şöyle olabilir tablo çizerken +1 dakika daha kolaylaşmış diyebilirim hemen cevap çıkıyor ama önceki yıllar da zaten benzerdi.

Tablo çizme işini kavramış olanlar için kolay soruydu ki genelde sözel mantıkta net çıkaranlar bunlar. Tablosuz çözmeye çalışan için çok şey değişmiştir bilmiyorum.

schopenhauerizm, 1 saat önce

adamlar resmen yapın diye son yılların en kolay sözel mantık sorusunu sormsular onda bile yapamayıp cevabı gram etkilemeyen bernayı bahane ediyorlar. bu iptalci tayfa kadar bencil bir güruh yok. benim 1 netimi gasp ettiler resmen. itirazların yoğunlatığı soru oldugu icin iptal edecekler maalesef.


schopenhauerizm
Aday Memur
15 Ağustos 2024 00:21

yine herhangi bir hata yok. sözel mantık yapamayan ağlayan tayfa yönetmeliğe kadar araştırmış bu kadar çabayı sözel mantığa harcasaydınız keske belki yapardınız bu sefer

kreatin, 1 saat önce
soru hazırlama yönetmeliğinde: a) Sorunun soru hazırlama kurallarına uygun yazılıp yazılmadığı, b) Sorunun bilimsel açıdan tartışmaya gerek olmayacak netlikte olup olmadığı, c) Soru kökünün veya çeldiricilerin yanlış bilgilendirmeye veya anlamaya yol açıp açmadığı, ç) Soruda kullanılan terim, sembol ve kelimelerin literatüre uygun olup olmadığı, d) Kökte ve seçeneklerde kullanılan kelimelerin, ifade biçimlerinin, noktalama işaretlerinin, tabloların, grafiklerin veya şekillerin soruda verilmek istenenden farklı bir algılamaya yol açıp açmadığı, e) Soru ile ölçülmek istenen kazanım varsa bu kazanıma uygunluğu, f) Sorunun herhangi bir grubu, meslek grubunu ve kamuoyunu rencide etmeyecek nitelikte olup olmadığı, g) Sınavın konusu, türü ve özelliğine göre Başkanlıkça başka kriterler belirlenmişse bu kriterlere uygunluğu gibi esaslar göz önünde bulundurulur.
Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriYüz net üstü bekleyenler ve hedefleriSırf sussunlar diye hata olmayan berna sorusunu iptal edeceklerİstifa sonrasi 657 ye geri dönüşSertifika.KPSS 2024 vs KPSS 2022KPSS 2024 Sonuçlara az kalaKpss 2024 puan tahminiMühendislik mezunuyum 2023 KPSS puanımla ne yapabilirim?Kpss 2024-Hukukçular

Sözlük

tasma 1 iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 1 2024 yks sınavı 2 homojenize etmek 2 Hızlı tren yolculuğu 2 kanıt 1 ortak 2 hayata röveşata çeken adam 2 sarı dilim 1 motor arıza lambasının yanması 3

Son Haberler

Güvenlik soruşturmasının yapılmadığı sonradan tespit edilenlerin görevine son verilebilir mi?15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBudva Turu Memurlara Özel 50 Euro İndirimle!Tarım İl Müdürlüğü 'devlet dairesinde kimse yok' iddialarını yalanladıTürkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?