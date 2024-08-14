Sırf sussunlar diye hata olmayan berna sorusunu iptal edecekler

sözel mantık sorusunu doğru yaptım . hatta ismin yanlış olduğunu bile fark etmedim . ama soruları kontrol bile etmemişler . allah bilir başka ne hatalar var . millet bu duruma itiraz ediyor

sözel mantık sorusunu doğru yaptım . hatta ismin yanlış olduğunu bile fark etmedim . ama soruları kontrol bile etmemişler . allah bilir başka ne hatalar var . millet bu duruma itiraz ediyor