KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2024 23:47
Yüksek Lisans KPSS

Merhabalar, lisansta aldığım eğitimden farklı bir alanda yüksek lisans yaptığım takdirde atama durumunda hangisi üzerinden atama gerçekleşir? Yani böyle bir durumda lisans bölümüm üzerinden mi yoksa yüksek lisansta bitirdiğim farklı bölüm üzerinden mi atamam yapılır? teşekkürler.

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