Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 00:04
Yeni öğretmen olmuş birine tavsiyeleriniz nelerdir?

Mesleğimde yeniyim. Sınıf yönetimi, idare ile ilişkiler, öğretmenlerle ilişkiler konusunda tecrübeli öğretmen arkadaşlarımdan akıl fikir istiyorum.

İlk yılınız olsa nasıl bir yol çizer, nasıl bir tavır izlerdiniz?

Maaş birikim konuları da dahil, yeni bir öğretmenin evlilik tercihleri de dahil her konuda akıl verir misiniz?


osimosi
Şef
15 Ağustos 2024 00:14

Öğretmenlikten kurtulmanın yollarını arayın, sevilmeden yapılacak iş değil ama artık sevilecek tarafı kalmadı. Ben öğretmen olduğuma çok pişmanım siz benim gibi olmayın, şartları sağlar sağlamaz şeflik sınavlarına vs. başvurun, sıkı çalışın kaçın kurtulun diyorum. Bu süre içinde de öğretmen ve idareciler ile mesafeli olun, iş dışında bir şey konuşmayın, iş yeri dışında görünce selamlaşmadan öteye geçmeyin derim. Bir de işle ilgili konular olabildiğince işte kalsın, evimde huzurum olsun diyorsanız kendi okulunuzdan bir öğretmenle evlenmeyin onun dışında tabi hayat sizin tercih sizin.


mzonen
Aday Memur
15 Ağustos 2024 00:21
Öğrencilerle çok samimi olma. İdealist öğretmen olma.İşini düzgün yap, kimseye karışma

Kuskusuz
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 00:25

Öğretmenliği bırakın. Evliliği aklınızdan çıkarın. Şaka şaka:)))) Sınıf yönetiminde kurallar konusunda net olun, yeni çıkan yaklaşımları takip edin, idare ile her zaman bir mesafeniz olsun. Hatta diğer öğretmenler ile de. Öğretmenler odasında ne sınıfınız ne de özel hayatınız ile ilgili konuşmayın. Zumreleriniz ile iyi geçinin, fikir alışverişinde bulunun. Veli ile asla yüz göz olmayın. Sınırlarınızı ilk günden çizin yoksa gece gündüz demez arar mesaj atarlar o da yetmez bir de çok duymaya hevesliymissiniz gibi yazmaya usenir sesli mesaj atarlar. Nobetinize dikkat edin. Derse vaktinde girin kimseye bununla ilgili laf vermeyin.

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