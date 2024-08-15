Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


15 Ağustos 2024 00:10
KALÇA PROTEZİ AMELİYATI
Kalça Protezi Ameliyatını devlet (Sgk) karşılıyor mu? Özeller bu ameliyat baya maliyetli

Çok Yazılan Konular

Bildiğiniz gibi sigara bağımlısı değilim

Sözlük

alel ön eki 1 yardak 1 Şahlanmak 2 kanıt 1 ölü deniz transform fayı 1 şebeke 2 yazıp yazıp silenler 3 paradigma 1 Hızlı tren yolculuğu 2 motor arıza lambasının yanması 3

Son Haberler

Güvenlik soruşturmasının yapılmadığı sonradan tespit edilenlerin görevine son verilebilir mi?15 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBudva Turu Memurlara Özel 50 Euro İndirimle!Tarım İl Müdürlüğü 'devlet dairesinde kimse yok' iddialarını yalanladıTürkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?