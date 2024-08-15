Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ağustos 2024 00:37
Operasyon tazminatı ödemeleri

18 temmuzda iş başı yaptım doğu ilinde ve maaşla birlikte terör parası yattı ancak yarı hemen hemen yarı parasi yatmadı neden bilgisi olan var mi


llPo0oLiiSsS
Aday Memur
15 Ağustos 2024 00:43
1-31 temmuz arasını 15 agustos ta alırsın 18-31 temmuz çalıştığın yatmış. :) sıkıntı yok.

Gökhan koçtürk
Aday Memur
15 Ağustos 2024 00:43

15 günlük mehil izninden dolayı olmasın


Fırtına6655
Aday Memur
15 Ağustos 2024 00:48
peki 1-15 Ağustos arası çalıştığım ne olacak devrem
llPo0oLiiSsS, 10 saat önce
1-31 temmuz arasını 15 agustos ta alırsın 18-31 temmuz çalıştığın yatmış. :) sıkıntı yok.

Cimbomlu1
Şef
15 Ağustos 2024 00:58
eylül 15 te
Fırtına6655, 10 saat önce
peki 1-15 Ağustos arası çalıştığım ne olacak devrem

10Kartal10
Aday Memur
15 Ağustos 2024 03:15
operasyon tazminatı 1 ay geriden gelir örneğin sen Ağustos 1 ile 31 arası çalışırsın Eylül 15 te alırsın
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