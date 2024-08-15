Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


15 Ağustos 2024 00:52
Ekpss de önlisans atanlar cevap verebilir mi ?

1.soru söylemesi ayıptır herhangi bi bölümde calisiyorsan maaşları ne kadardır.

2.soru en iyi maaş olanlar hangi bölüm olur.

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