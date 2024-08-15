Eş durumun atamasında il merkezinden ilçeye tayin

Eşim polis memuru ben tıbbi sekreterim. Eşimin yanına gidebilmek için dilekçemi ilettim kurayı bekliyorum fakat açılan sekmede sadece il tercih ediliyor ama eşim ilçede çalışıyor. Atamamı il merkezine yapma durumları mı olur yoksa direkt ilçeye mi verirler

Eşim polis memuru ben tıbbi sekreterim. Eşimin yanına gidebilmek için dilekçemi ilettim kurayı bekliyorum fakat açılan sekmede sadece il tercih ediliyor ama eşim ilçede çalışıyor. Atamamı il merkezine yapma durumları mı olur yoksa direkt ilçeye mi verirler