Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2024 01:09
Eş durumun atamasında il merkezinden ilçeye tayin
Eşim polis memuru ben tıbbi sekreterim. Eşimin yanına gidebilmek için dilekçemi ilettim kurayı bekliyorum fakat açılan sekmede sadece il tercih ediliyor ama eşim ilçede çalışıyor. Atamamı il merkezine yapma durumları mı olur yoksa direkt ilçeye mi verirler

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