Polcep tablet kaybı ve maaş kesimi

Merhaba arkadaşlar iki sorum olacak bilen varsa yanıtlarsa sevinirim.

1. Olarak ekipte bulunan tableti kaybettik, ancak yerine üst modelini alıp koyduk. Soruşturma açıldı ve sonucunda 4 gün maaş kesimi cezası verdiler. 7068 sk da cezası 4-10 gün maaş kesimi. Benim sicilim temizlen alt ceza olan 1-3 verilmedi. Idare mahkemesine itiraz etsem bir şey değişir mi?

2.olarak 4 gun maaş kesimi cezasını hemen ilk ay uyguladılar. Bu cezada brutten mi kesilir netten mi? Bazı arkadaşlar da taban aylıktan kesilir diyolar. Net maaş 54000 ken 6300 kesilmiş. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.