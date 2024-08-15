Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 08:46
aydin iline il disindan ingilizce bransi mazeret tercihi

Aile birliği mazereti ile özel sektör çalışanıyım. Eşim tercihini yaptı. Boş kadro az muhtemel boş olacak kontenjanlar genel de il içi isteyenler. Tercihlerimize inşallah gelir aksi halde kavuşma başka bahara ya da yaza kaldı. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

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