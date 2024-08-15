Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ağustos 2024 09:39
2024/1 TMO işe başlama

Evrak teslimi 19 ağustosta son.

Arşiv araştırması işe başlama ortalama ne kadar sürüyor önceki atanan arkadaşlar yazarmisiniz.

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