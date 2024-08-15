Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 09:49
içişleri bakanlığı teknisyen

merhaba arkdaslar icişleri bakanligına elektrik teknisyen olarak atandım istanbul da görev yerim neresi olur acaba bakanlıgın kendi yerinde mi yoksa valilikte mı olur . ayrıca teknisyen oLan varmı nasıl bir iş elektrik


mehmetdmr45
Aday Memur
15 Ağustos 2024 10:02

LÜTFEN BİLENLER YARDIMIC OLSUN

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