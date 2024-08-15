Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 10:04
Bu Dünya 3-5 Küresel Çeteye Bırakılmayacak kadar Değerlidir...

İnsan Olmaya geldin ey Ademoğlu Ölmeye değil olmaya geldin. Adem olmaya Adam Olmaya geldin...

Ademoğluna düşman iblise biat eden üç beş kendinden bihaber kendini seçilmiş ZAN eden hayvandan aşağı mahluklar ve onlara biat edenler yüzünden Dünya bu halde son köpekleri İtrail de zıvanadan çıktı...

ALLAH Hu Azimüşşan ın her alanda helakı Milletin İnsanın Hayvanların ve Doğanın Kul Hakkına riayet etmeyenlerin gözetmeyenlerin üzerine olsun...

Önümüzdeki süreçte etkisi astroloji açısından bugünden itibaren daha yoğun hissedilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olun...

Maymun çiçeği senaryosu piyasa sürüldü...

Rezerv alan ilan ederek milletin varlıklarını her türlüsüne göz koyanların ALLAH gözlerini oysun...

Devlet İnsan için vardır İnsanı korumayan devlet veya yöneticileri helakı çoktan hak ettiler...

Ne biatmış bir yasayla birnlerce masum hayvanın katledilmesine göz yumdunuz üç maymunu oynadınız muhalif veya iktidar göbekten bağlıymışsınız iblise tapanlara milleti fark ediyor Elhamdülillah...

Yaşadık milyonlarca tavuğu helak edenin sonuna ALLAH beter etsin böylesinleri bu kanunu onylayanları ALLAH a havale hepsi...

Hak ettiniz helakı da daha beterini de...

Ben kanunu böyle çıkardım uygulayanda kabahat diyemezsiniz ...

Deme hakkınız yok hem rezerv alan hem hayvanların katledilmesi...

Hepsinde yenilen her bir Kul Hakkından Payınızı alacaksınız Bakalım ALLAH Hu Azimüşşan ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz...

Çok Yazılan Konular

İl Emri Yok, Ücretsiz İzin de Yok. Eee Ölek mi Biz?Yabancı uyruklu ile evlilikKolejde Ücretli ÖğretmenlikOkul idarecileri normunda düzenleme yapılmalıdır.Proje okuluna görevlendirmede müdür izni?Eş durumuİl emriyle alakalıYeni öğretmen olmuş birine tavsiyeleriniz nelerdir?İl emri hakkındaSizce puanlar düşer mi?

Sözlük

En beğendiğiniz yabancı film 5 alel ön eki 1 ortak 2 Hızlı tren yolculuğu 2 hayata röveşata çeken adam 2 2024 yks sınavı 2 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 1 güne bir söz bırak 3 yazıp yazıp silenler 3 şebeke 2

Son Haberler

Ankara'da servis ücretlerine zamAltının gramı 2 bin 653 liradan işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıDolar kuru bugün ne kadar?Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?