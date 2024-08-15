Bu Dünya 3-5 Küresel Çeteye Bırakılmayacak kadar Değerlidir...

İnsan Olmaya geldin ey Ademoğlu Ölmeye değil olmaya geldin. Adem olmaya Adam Olmaya geldin...

Ademoğluna düşman iblise biat eden üç beş kendinden bihaber kendini seçilmiş ZAN eden hayvandan aşağı mahluklar ve onlara biat edenler yüzünden Dünya bu halde son köpekleri İtrail de zıvanadan çıktı...

ALLAH Hu Azimüşşan ın her alanda helakı Milletin İnsanın Hayvanların ve Doğanın Kul Hakkına riayet etmeyenlerin gözetmeyenlerin üzerine olsun...

Önümüzdeki süreçte etkisi astroloji açısından bugünden itibaren daha yoğun hissedilecek her türlü senaryoya hazırlıklı olun...

Maymun çiçeği senaryosu piyasa sürüldü...

Rezerv alan ilan ederek milletin varlıklarını her türlüsüne göz koyanların ALLAH gözlerini oysun...

Devlet İnsan için vardır İnsanı korumayan devlet veya yöneticileri helakı çoktan hak ettiler...

Ne biatmış bir yasayla birnlerce masum hayvanın katledilmesine göz yumdunuz üç maymunu oynadınız muhalif veya iktidar göbekten bağlıymışsınız iblise tapanlara milleti fark ediyor Elhamdülillah...

Yaşadık milyonlarca tavuğu helak edenin sonuna ALLAH beter etsin böylesinleri bu kanunu onylayanları ALLAH a havale hepsi...

Hak ettiniz helakı da daha beterini de...

Ben kanunu böyle çıkardım uygulayanda kabahat diyemezsiniz ...

Deme hakkınız yok hem rezerv alan hem hayvanların katledilmesi...

Hepsinde yenilen her bir Kul Hakkından Payınızı alacaksınız Bakalım ALLAH Hu Azimüşşan ın huzurunda nasıl hesap vereceksiniz...