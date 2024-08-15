Yaşanmış, Tecrübe Edinilmiş İbretlik Olaylar

Mesleğe yeni başlayan veya bişey olmazcı tutum sergileyen meslektaşlarımızın ilerde aslında bir sorunla karşılaşabileceği meslekte yaşanmış ve mesleğimizle ilgili balon olmayan olayları paylaşırsanız yol göstermiş olursunuz.

Örnek:

Buraya kendisi de olayı yazan bir meslektaşımızın başına gelen olay ibretlikti benim için.

Meslektaşımız (babası emekli polis olan)eşi yanındayken ekip projesinden sorgu yapıyor. Eşi bu yapılan sorguyu gizlice fotoğraflıyor ve meslektaşımızı aldattığı için ilerde çocuğun velayetini almak için arkadaşı aracılığıyla bu sorgu üzerinden suç duyurusunda bulunuyor ve maalesef meslektaşımıza hem adli ceza aldırıyor hem de ihraç ettiriyor.