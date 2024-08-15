Emsal meselesi

merhabalar ben 2013 mayıs ayında mesleğe adalet meslek lisesi mezunu olarak 20 yaşında başladım. sözleşmeli olarak başladım yaklaşık 4 ay sonra kadroya geçtik. Hemen başladığım sene 2 yıllık adalet bölümü bitirim diplomamı komisyona verdim. daha sonra üzerine 2 yıl daha okuyup kamu yönetimi bitirip mayıs 2015 de lisans diplomasını verdim. ancak terfi bölümünün hatalı olduğunu düşünüyorum aynı kurumda şartları benimle aynı olan benden iki yıl sonra 2015 de başlayan arkadaşımla aynı derece kademedeyiz 5/2.

benle aynı yıl başlayan şartlarımız aynı olan arkadaşlarım 4/2 sinde neden böyle bilen yardımcı olabilecek olan var mı