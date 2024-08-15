Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 10:21
AÖF görevini onaylamadım

425 tl ye Hayır dedim. Ücretler iyileştirilene kadar görev almayacağım.


freef
Daire Başkanı
15 Ağustos 2024 10:39

Eve bir musluk tamircisi çağırsanız sadece gelmeye bu parayı isterdi.


hasanpoy2007
Aday Memur
15 Ağustos 2024 11:05

425 liraya gorev yapilmaz.Cok düşük bir fiyat.


freef
Daire Başkanı
15 Ağustos 2024 11:27

Sorun sadece para da değil. Sorumluluk, ulaşım, zaman...


metal3
Aday Memur
15 Ağustos 2024 11:27
efferim

2ven
Şef
15 Ağustos 2024 11:29

425 lira çok komik bir rakam. Bugün yol parası eb az 100 lira. kaldı 325 lira. Yemek işine hiç girmeyelim yoksa eksiye bile girersiniz. Yani göreve gitmeyip evde oturup dolaptaki yemeği yemek, göreve gitmekten daha karlı.


2ven
Şef
15 Ağustos 2024 11:39

Ayrıca bir çilingir yevmiyesi bile 500 liradan başlıyor. Bir öğretmeni haftasonu çalıştırmak için 435 lira teklif etmek ahlaksızlıktır. Bence öğretmenler bu görevleri almayarak iyi bir ders vermeliler. ÖSYM yedek görevliye bile 1070 lira veriyor.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 12:34

Sen ogretmen misin ? Ne karışıyorsun bu işlere?

2ven, 1 saat önce

Ayrıca bir çilingir yevmiyesi bile 500 liradan başlıyor. Bir öğretmeni haftasonu çalıştırmak için 435 lira teklif etmek ahlaksızlıktır. Bence öğretmenler bu görevleri almayarak iyi bir ders vermeliler. ÖSYM yedek görevliye bile 1070 lira veriyor.

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