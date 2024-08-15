Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ağustos 2024 11:18
Maaş kesintisi
Haziranda 1 aylık raporum vardı.O ay devrelerime nazaran maaşım 2bin Tl eksik yattı. Yani temmuzun 15 inde aldığım maaş. Temmuzun 16sında geri döndüm bu ayki maaş tekrar 2 bin TL eksik yattı. Rapordan dolayı mıdır acaba halbuki aldığım rapor iş kazası

yaman32
Aday Memur
15 Ağustos 2024 12:15

heyet raporu aldıysanız kesilmemesi lazım, polsan yada BES olabilir mi


Hoedus
15 Ağustos 2024 12:39
yok heyet değildi demekki ondan kesildi teşekkür ederim
yaman32, 37 dk. önce

heyet raporu aldıysanız kesilmemesi lazım, polsan yada BES olabilir mi

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