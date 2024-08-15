Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 11:28
Kadrolu Bir Memurun Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanması

Kadrolu olarak başka bir kurumda görev yapan bir memurun KPSS ile öğretmenliğe atanmasıyla sözleşmeli öğretmen olarak mı atanır, kadrolu olarak mı devam eder? Eğer sözleşmeli oluyorsa, bu durum yıllarca kadrolu görev yapmış birisine haksızlık olmayacak mıdır?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2024 12:33

Neden haksızlık olsun? Sözleşmeli olarak atanmayı tercih eden sizsiniz sonuçta.

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