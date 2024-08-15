Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 11:29
İcra borcunu kapattım kredi kartı için

İyi günler arkadaşlar bugün icra dairesinden var olan borcumu ödedim borcu yoktur yazısı istedim biz veremiyoruz dediler uyap ta dosya kapalı görünüyor kredi kartı için 5 sene beklemem mi gerekiyor nasıl bir yol izlemem gerekiyor


E.Kayı Han
Editor
15 Ağustos 2024 11:31

Beklemene gerek yok o kadar. Verirler hemen.


bojankrunic
Aday Memur
15 Ağustos 2024 12:50

1-2 ay içerisinde başvuru yap

E.Kayı Han, 1 saat önce

Beklemene gerek yok o kadar. Verirler hemen.

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