Ücretli öğretmen maaşı

45 saat haftalık ücret 45×107:4800 TL full olursa yani bir ayda 20 iş günü okula gidip 6 saat derse girerseniz 19200 TL yapıyor. Bazı aylar 21 22 23 iş günü olur o durumda 20000 TL yi geçer ortalama 19000 TL civarı diyebiliriz, Temmuz 2024 sonrası Not:Bazı aylar 20 gün de olmaz. Mesela kasim,ocak, subat,Nisan aylarinda 3 hafta üzerinden 16000 TL civarında alırsınız.

45 saat haftalık ücret 45×107:4800 TL full olursa yani bir ayda 20 iş günü okula gidip 6 saat derse girerseniz 19200 TL yapıyor. Bazı aylar 21 22 23 iş günü olur o durumda 20000 TL yi geçer ortalama 19000 TL civarı diyebiliriz, Temmuz 2024 sonrası Not:Bazı aylar 20 gün de olmaz. Mesela kasim,ocak, subat,Nisan aylarinda 3 hafta üzerinden 16000 TL civarında alırsınız.