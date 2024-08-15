Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 11:45
Ücretli öğretmen maaşı

anaokulunda ücretli öğretmenliğe başlayacagım ama maaşları ne durumda internetteki bilgiler çok farklılık gösteriyor biraz da tecrübesizim bilgisi olan var mıdır?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 12:29

180 tl x girdigin ders sayisi


yrnnnn
Aday Memur
15 Ağustos 2024 12:39
haftalık 40 saate 7200 gibi komik bi rakam o zaman :D
SorunCevaplayıN, 23 dk. önce

180 tl x girdigin ders sayisi


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 12:42

Aylık 30 bin eder. Asgari ücretle çalışmaktan iyidir. Komik değil yani.

yrnnnn, 13 dk. önce
haftalık 40 saate 7200 gibi komik bi rakam o zaman :D

kayserili380383
Aday Memur
15 Ağustos 2024 12:48
45 saat haftalık ücret 45×107:4800 TL full olursa yani bir ayda 20 iş günü okula gidip 6 saat derse girerseniz 19200 TL yapıyor. Bazı aylar 21 22 23 iş günü olur o durumda 20000 TL yi geçer ortalama 19000 TL civarı diyebiliriz, Temmuz 2024 sonrası Not:Bazı aylar 20 gün de olmaz. Mesela kasim,ocak, subat,Nisan aylarinda 3 hafta üzerinden 16000 TL civarında alırsınız.
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