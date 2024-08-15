Askerdeyken atama işlemleri için adım adım ne yapmalıyım?

merhaba, 10 ağustos itibariyle mülakata girdim. 24 ağustosta askere gideceğim. muhtemelen bu gidişle (işler çok yavaş ilerliyor) il tercih işlemlerini de askerdeyken yapacağım. eğer atanirsam bir dilekçe yazmam gerekiyormuş bir de askerde olduguma dair ek bir belge. Bu belgeleri ptt ile mi kargoluyoruz yoksa elektronik ortamda mail mi almalıyım? baska yapmam gereken işlemler nedir?

merhaba, 10 ağustos itibariyle mülakata girdim. 24 ağustosta askere gideceğim. muhtemelen bu gidişle (işler çok yavaş ilerliyor) il tercih işlemlerini de askerdeyken yapacağım. eğer atanirsam bir dilekçe yazmam gerekiyormuş bir de askerde olduguma dair ek bir belge. Bu belgeleri ptt ile mi kargoluyoruz yoksa elektronik ortamda mail mi almalıyım? baska yapmam gereken işlemler nedir?