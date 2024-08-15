Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 12:01
Askerdeyken atama işlemleri için adım adım ne yapmalıyım?
merhaba, 10 ağustos itibariyle mülakata girdim. 24 ağustosta askere gideceğim. muhtemelen bu gidişle (işler çok yavaş ilerliyor) il tercih işlemlerini de askerdeyken yapacağım. eğer atanirsam bir dilekçe yazmam gerekiyormuş bir de askerde olduguma dair ek bir belge. Bu belgeleri ptt ile mi kargoluyoruz yoksa elektronik ortamda mail mi almalıyım? baska yapmam gereken işlemler nedir?

Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
15 Ağustos 2024 12:23

Atandıktan sonra bölük komutanından askerde olduğuna dair belge alacaksın. Bir de dilekçe yazacaksın askerdeyim hakkım saklı kalsın gibi. Sonra bunları PTT ile atandığın il veya ilçe meme göndereceksin

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