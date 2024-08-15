Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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15 Ağustos 2024 13:11
Mazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)

Yarın mazeret tayinleri sizce saat kaçta açıklanır


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 14:13

En son saat kaçta açıklandı bilen yok mu


ta345
Memur
15 Ağustos 2024 14:19

valla hocam geçaçıklıyorlar diye biliyorum ama eğer il içi ile karıştırmıyorsam yarından önce açıklandığı da olmuş sanki.

ama biz şu günde açıklayacaz dediklerini ancak o günün son dakikalarını dahi geçirdiklerini biliyorum.


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 15:10

Haklısınız valla açıkçası güven de olmuyor


Datdiriditdit
Memur
15 Ağustos 2024 15:49

15:41 de açıklanır


ta345
Memur
15 Ağustos 2024 17:35

öf bende meraklandım sosyal medyada bugun de açıklanabileceğine dair söylentiler dolaşıyor sanki...


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 19:36

Ah keşke

ta345, Dün

öf bende meraklandım sosyal medyada bugun de açıklanabileceğine dair söylentiler dolaşıyor sanki...


Kitap Dünyası
Şef
16 Ağustos 2024 00:09

Eveeeet geri sayım başladı herkes için hayırlısı olsun


rümeysa55
16 Ağustos 2024 07:46
erken açıklansa bari

demet76
Memur
16 Ağustos 2024 08:53

hepimiz için hayırlı bir okul olsun


vio5
Aday Memur
16 Ağustos 2024 08:57
amin
demet76, Bugün

hepimiz için hayırlı bir okul olsun


Aşıkoğlu52
Memur
16 Ağustos 2024 09:01

Geçen yıl 15:00-15:30 arası açıklanmıştı.


beyazdag06
Şef
16 Ağustos 2024 09:10
Saat 16 dan önceaçıjlanmaz gibi.. Genelde o saatlerde açıklanıyor sanırım

beyazdag06
Şef
16 Ağustos 2024 09:31
Bazı haber siteleri 22 ağustos ta açıklanacak diyor. Takvimde bir değişiklik mi oldu?

Aşıkoğlu52
Memur
16 Ağustos 2024 09:47

Her ikisi de sözleşmeli olan öğretmen eşlerin başvuruları için o tarih

beyazdag06, 12 saat önce
Bazı haber siteleri 22 ağustos ta açıklanacak diyor. Takvimde bir değişiklik mi oldu?

Veysel1212
Aday Memur
16 Ağustos 2024 09:48
öğleden sonra. edip üzen açıkladı.

Kitap Dünyası
Şef
16 Ağustos 2024 11:31

Merak ediyorum şu an sonuçlar belli midir acaba bir de il ve ilçe emirleri verilecek mi


Aşıkoğlu52
Memur
16 Ağustos 2024 11:48

İl İlçe Emri olmadığı konusunda çok net söylemler var bakalım ne olacak. Şahsi olarak Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattına başvuru yapmıştım. Bugün geri dönüş oldu mesela il/ilçe emri düşünülmüyor diye. Ama siyaset bu hiç belli olmaz.

Kitap Dünyası, 10 saat önce

Merak ediyorum şu an sonuçlar belli midir acaba bir de il ve ilçe emirleri verilecek mi


Kitap Dünyası
Şef
16 Ağustos 2024 11:58

Katılıyorum hocam. Bir öğretmen arkadaşım da daha önce de yapılmayacak dediler ama yaptılar demişti nasıl olacak bilmiyorum

Aşıkoğlu52, 10 saat önce

İl İlçe Emri olmadığı konusunda çok net söylemler var bakalım ne olacak. Şahsi olarak Milli Eğitim Bakanlığı iletişim hattına başvuru yapmıştım. Bugün geri dönüş oldu mesela il/ilçe emri düşünülmüyor diye. Ama siyaset bu hiç belli olmaz.


Cancansel
Aday Memur
16 Ağustos 2024 13:31
Arkadaşlar ilişik kesme 19 u diye görünüyor. Bir kaç gün sonra ilişik kessem sorun olur mu ?

ta345
Memur
16 Ağustos 2024 13:50

hocam 19undan birkaç gün sonra olur mu demek istedi iseniz bence olur ,çünkü 19undan itibaren denmiş.

Cancansel, 8 saat önce
Arkadaşlar ilişik kesme 19 u diye görünüyor. Bir kaç gün sonra ilişik kessem sorun olur mu ?
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