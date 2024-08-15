Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 13:11
Mazeret tayinleri ne zaman açıklanır?

Yarın mazeret tayinleri sizce saat kaçta açıklanır


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 14:13

En son saat kaçta açıklandı bilen yok mu


ta345
Memur
15 Ağustos 2024 14:19

valla hocam geçaçıklıyorlar diye biliyorum ama eğer il içi ile karıştırmıyorsam yarından önce açıklandığı da olmuş sanki.

ama biz şu günde açıklayacaz dediklerini ancak o günün son dakikalarını dahi geçirdiklerini biliyorum.


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 15:10

Haklısınız valla açıkçası güven de olmuyor


Datdiriditdit
Memur
15 Ağustos 2024 15:49

15:41 de açıklanır


ta345
Memur
15 Ağustos 2024 17:35

öf bende meraklandım sosyal medyada bugun de açıklanabileceğine dair söylentiler dolaşıyor sanki...


Kitap Dünyası
Şef
15 Ağustos 2024 19:36

Ah keşke

ta345, 4 saat önce

öf bende meraklandım sosyal medyada bugun de açıklanabileceğine dair söylentiler dolaşıyor sanki...

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