Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ağustos 2024 13:29
Lisans tamamlama durumunda kademe ilerlemesi

İyi günler pomem önlisans mezunuyum lisans tamamlayınca derece kademe yükseliyormu ?


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
15 Ağustos 2024 14:32

Hayir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Temmuz'da resen ilişik kesme2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?Eyt'den emekli olanların maaş miktarıHamyo soruşturması13 saat nöbet mobing kapsamına girer mi?2025 Ocak zam oranı

Sözlük

Şahlanmak 2 Hızlı tren yolculuğu 2 hazar 1 güne bir söz bırak 4 ortak 2 iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 1 maymun çiçeği virüsü 4 kabak gibi ortada 1 soğan 2 kışlık menemen 5

Son Haberler

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,2 milyar dolar olduBakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyorALES/2 sınav sonuçları açıklandıMerkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?'Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız'

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?