Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ağustos 2024 13:43
3 yıl dolmadan 399 dan tekrar atanma

3 yıl dolmadan 399 dan aynı unvanla 4b mülakatlı alıma gidebilir miyiz?

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