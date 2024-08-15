Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2024 14:04
Maaşımda 444 lira eksik

Memurlar netin maaş robotuna göre aldığım maaş 444 lira eksik. Neden olabilir? Sendika, çocuk, BES, herşeyi doğru seçtim, tutmuyor. Maaş robotu mu bozuk acaba.


mgkh
Aday Memur
15 Ağustos 2024 14:26

Belki de fazla maaş aldın. kurum yanlış hesapladı.

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