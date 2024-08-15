Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2024 14:13
Mazeret durumu devam ederken

Sağlık bakanlığı atama ve yer değişikliği yönetmeliğine göre mazeret durumum devam ederken 5 yılım dolmadıysa bir defaya mahsus eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak alt bölge tayini yapabileceğimi öğrendim. Madde 26 -5 . Dilekçe verdim ama bunu daha önce yapan var mı örnek var mı merak ediyorum

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