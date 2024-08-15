Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Ağustos 2024 14:29
Beylikdüzü belediyesi maaşları

https://www.beylikduzu.istanbul/haber/2436/beylikduzunde-en-dusuk-memur-maasi-63-bin-tl-oldu

Kimin parası kime dağıtılıyor ? Milletin suçu partide akrabası belediyede dayısı olmaması mı? Maaşlar arası bu kadar uçurum olması normal mi?


elk muhendis
Şef
15 Ağustos 2024 14:31

Hadi DHMİ ye paralar eurokontrol den geliyor. Buralara nereden geliyor? Bizim emlak vergilerinden geliyor. Yazıklar olsun.


elk muhendis
Şef
15 Ağustos 2024 14:43

Devlette mühendis 53 küsur alıyor belediyede arşa çıkmış. Sorsan ikimiz de devlet için çalışıyoruz. Sonra "hak hukuk adalet" hayır abi adalet madalet değil bu. Parti ayırmaksızın bu düzeni eleştiriyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunuüniversiteler ünvan değişikliği sınav sorularıBeylikdüzü belediyesi maaşları4-b destek personeli becayisBelediyeye geçiş ve SDS

Sözlük

elektrik kesintisi 1 şebeke 2 nocebo 1 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 1 ortak 2 Hızlı tren yolculuğu 2 alel ön eki 1 hazar 1 kışlık menemen 5 hayata röveşata çeken adam 2

Son Haberler

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 150,2 milyar dolar olduBakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyorALES/2 sınav sonuçları açıklandıMerkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?'Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız'

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?