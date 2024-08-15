Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ağustos 2024 15:50
Ösym görevli ücretleri

Merhaba arkadaşlar,Ösym 2024 görevli ücretleri kaç lira oldu?


Weierstrass
Genel Müdür
15 Ağustos 2024 16:45
1200/1000 tl
Toplam 1 mesaj

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